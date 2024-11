Herbst 2024 in Thüringen - "bemerkenswerte" Temperatur gemessen!

Offenbach - Der Herbst 2024 in Thüringen war außergewöhnlich warm!

In Thüringen "attestierten" die Thermometer mit 10,1 Grad Celsius dem Herbst 2024 eine "außergewöhnliche" Wärme. (Symbolbild) © Carsten Jentzsch

Das ging am Freitag aus einer Mitteilung auf der Seite des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor.

Im Freistaat "attestierten" die Thermometer mit 10,1 Grad Celsius (8,2 Grad, Anm. d. Red.: vieljähriger Mittelwert der internationalen Referenzperiode 1961-1990) dem Herbst 2024 eine "außergewöhnliche" Wärme, "wenngleich sich die Region zu den kühlsten Bundesländern gesellte", heißt es.

Der erste meteorologische Herbstmonat habe in der Region mit bis zu sieben Hitzetagen von mindestens 30 Grad Celsius begonnen. Eine "bemerkenswerte" Höchsttemperatur von 34,6 Grad Celsius sei am 4. September (Mittwoch) in Tegkwitz (Kreis Altenburger Land) gemessen worden. Der Herbstniederschlag erreichte laut Mitteilung 190 Liter pro Quadratmeter (155) und die Sonnenscheindauer 330 Stunden (299 Stunden).

Und deutschlandweit betrachtet? Wie war der Herbst 2024? Laut Mitteilung reiht sich der Herbst als der "fünftwärmste" seit Beginn der Aufzeichnungen ein und ist gleichzeitig der 14. in Folge, der "zu warm" ausfiel.