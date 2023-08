Herbst im August? Hier wird es an diesem Wochenende besonders eklig

Badehosenwetter in Deutschland? Höchstens, wenn man im Regen tanzen will! Denn ins Freibad dürfte es die Menschen aktuell nicht grade ziehen.

Von Niklas Perband

Deutschland - Badehosenwetter in Deutschland? Höchstens, wenn man im Regen tanzen will! Denn ins Freibad dürfte es die Menschen in den meisten Regionen aktuell nicht ziehen. Auch am ersten Augustwochenende bleibt es regnerisch - wenigstens bleibt uns tropische Hitze erspart.

In Dresden wird der Himmel auch in den kommenden Tagen meist recht düster aussehen. © dpa | Robert Michael Das Wetter in Deutschland fühlt sich derzeit eher nach Herbstanfang und nicht nach Hochsommer an. Daran ändert sich auch an diesem Wochenende nichts. Am heutigen Freitag werden laut Deutschem Wetterdienst (DWD) immerhin noch Höchsttemperaturen von 21 bis 24 Grad erwartet. Quasi im ganzen Land kommt es aber zu Schauern und einzelnen Gewittern. Besonders verregnet wird es im Süden, am Rand der Alpen wird gegen Abend sogar ergiebiger Dauerregen erwartet. Grund für die derzeitige Wetterlage ist ein Tiedruckeinfluss, der vom Atlantik sehr feuchte, nur mäßig warme Luftmassen zu und führt. Das Wetter bleibt deswegen unbeständig. "Unwetterartige Entwicklungen durch heftigen Starkregen" können laut DWD nicht ausgeschlossen werden. Wetter Deutschland Ruiniert Wetter das Wochenende? Sachsen-Anhalt stehen weiterhin Regen und Gewitter bevor Ein klein wenig besser sieht es am Samstag aus. Zunächst bleibt es weitestgehend trocken, hier und da kommt sogar die Sonne raus. Im Verlauf des Tages kann es vor allem im (Nord-) Westen zu starker Bewölkung und Regenfällen kommen. Die Temperaturen steigen allerdings auch am Wochenende nicht - im Gegenteil.

Temperatur fällt deutlich unter die 10-Grad-Marke