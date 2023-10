Herbst-Wetter in Sachsen: So nass wird's diese Woche

Leipzig - Die Devise diese Woche lautet: Regenschirm nicht vergessen! Denn in Sachsen kann es immer mal wieder nass werden.

Es bleibt wechselhaft und mild: Sachsen kann diese Woche immer mal von Regen überrascht werden. © Robert Michael/dpa

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, wird am Montag örtlich zunächst mit leichtem Sprühregen gerechnet, danach bleibe es aber erst mal trocken. Dazu sagen die Meteorologen angenehme Höchsttemperaturen zwischen 15 und 17 Grad vorher.

Auch in der Nacht zu Dienstag können demnach gelegentlich einige Tropfen vom Himmel fallen. Laut Wetterexperten sinkt das Quecksilber dabei auf 10 bis 5 Grad - da ist dick einpacken oder gemütlich einkuscheln angesagt.



Nichts Neues am Dienstag: Bei erwarteten Höchstwerten von milden 15 bis 18 Grad sei wieder Regen möglich.

In der Nacht zu Mittwoch ziehen die Tropfen laut DWD vorerst ab. So dürfe sich auf einen gebietsweise freundlichen Start in einen trockenen Tag gefreut werden - allerdings werde es mit maximal 13 bis 15 Grad etwas kühler.

Nach der kurzen Pause kommt der Regen zurück: In der Nacht und am Donnerstag könne es zeitweise wieder nass werden. Die Höchsttemperaturen erreichen dem DWD nach dann nur noch zwischen 11 und 14 Grad.