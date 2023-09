Herbstwetter gibt alles: Frost, Nebel und ungewöhnliche Wärme

Deutschland - Das Wetter in Deutschland zeigt sich in den kommenden Tagen spätsommerlich statt herbstlich.

Vor allem im Osten des Landes gibt es warmen Spätsommer im Herbst. © Sebastian Kahnert/dpa

Kühle Meeresluft ist zunächst wetterbestimmend, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Zunehmend macht sich aber Hochdruckeinfluss bemerkbar. Ihr könnt Euch daher auf ruhiges Spätsommerwetter freuen. Die Nächte sind zwar kühl, doch tagsüber nehmen die Temperaturen in der neuen Woche allmählich wieder zu.

Das macht sich bereits an diesem Sonntag bemerkbar. Die Bewölkung im Norden und Osten lockert im Tagesverlauf auf. Der Himmel zeigt sich dann heiter, teils wolkig, es bleibt aber trocken. Im Süden und Westen gibt es nach Nebelauflösung ein paar Quellwolken und viel Sonnenschein. Die Tageshöchstwerte liegen bei 17 bis 22 Grad, nur im Bergland wird es mit 13 bis 17 Grad deutlich kühler.

Sonntagnacht sind meist nur wenig Wolken am Himmel oder er ist klar, im Nordwesten ziehen später Wolkenfelder eines kleinen Tiefs auf und unterbinden eine kräftige Abkühlung.

Die Tiefstwerte liegen zwischen drei und zehn Grad. In der Südhälfte ist stellenweise Frost in Bodennähe möglich. Im Süden und in der Mitte bildet sich Nebel. Teils liegen die Sichtweiten unter 150 Meter.