Eisheilige schon da! Kommt jetzt der Frost in Sachsen?

Floristin Kerstin Ebert (59) von der Gärtnerei Koch bringt Petunien ins schützende Gewächshaus. © Ralph Kunz

Die Nachwirkungen des Vorjahres spürt Hübler noch immer: "Wegen der massiven Frostschäden hatten wir eine Zeit lang Kurzarbeit. Zwei Mitarbeiter haben sich aus Unsicherheit eine neue Stelle gesucht. Die Hände fehlen uns jetzt." Die ersten Erdbeeren aus Seelitz gibt's voraussichtlich nächste Woche im Hofladen und in Buden an der B175 am Abzweig Zettlitz und an der B107 bei Rochlitz.

Auch die Gärtnerei Koch in Pleißa sorgt vor: "Wir haben die Heizung im Gewächshaus noch mal angeworfen", sagt Christiane Koch (53).

Hobbygärtnern rät sie: "Balkonpflanzen sollten wieder ins Haus geholt und empfindliche Sommerblumen wie Astern oder Zinnien noch nicht in die Beete gepflanzt werden. Einige Teelichter können Gurkenpflanzen im Gewächshaus helfen, die kalten Nächte zu überstehen."