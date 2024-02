Hessen-Wetter zum Wochenstart: Frühlingshaft mit einem dicken Problem

Offenbach am Main - Winter schon vorbei? In Hessen können sich die Menschen auf eine angenehme und größtenteils niederschlagsfreie Woche freuen. Doch eine dicke Wolkendecke trübt vielerorts die Stimmung.

Am Dienstag sollen sich die Temperaturen in Hessen laut "Wetteronline.de" (Grafik) zwischen elf und zwölf Grad einpendeln. © Montage: Frank Rumpenhorst/dpa, wetteronline.de

Am Montag ist der Himmel zwar stark bedeckt, doch es fällt nur selten etwas Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Am Nachmittag sind bei Temperaturen von zehn bis 13 Grad vereinzelt auch Schauer möglich. In der Nacht zum Dienstag sinken die Werte auf vier bis acht Grad.

Der Dienstag zeigt sich ebenfalls stark bewölkt, zwischendurch kann es aber etwas aufklaren bei Temperaturen von neun bis 13 Grad. In der Nacht wird es frischer, und es kühlt auf vier bis sieben Grad ab.

Auch am Mittwoch hängt eine dicke Wolkendecke über Hessen - nur gelegentlich lockert diese auf. Die Temperaturen bleiben bei neun bis 13 Grad, in höheren Lagen bei fünf bis acht Grad. Am Nachmittag sind im Bergland teils stürmische Böen möglich. Am Abend nimmt der Regen von Westen her zu.