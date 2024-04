Himmelsspektakel über Deutschland: Deshalb erstrahlt der "Pink Moon" gar nicht rosafarben

Gegen 21.30 Uhr war er in voller Pracht zu sehen: Am Dienstagabend erstrahlte der sogenannte "Pink Moon" über Deutschland. © EHL Media/Tim Meyer

Gegen 21.30 Uhr erstrahlte der sogenannte "Pink Moon", so der Name des Mondes im April, in voller Pracht. Aufnahmen aus Kahla in Thüringen und Berlin zeigen den Himmelskörper, wie er in gleich mehreren Farben leuchtet. Nur eine ist nicht dabei: Pink. Aber warum heißt der Mond denn dann "Pink Moon"?

Zwar könne der Mond auch mal pink oder rötlich erscheinen, der sogenannte "Blutmond". Tatsächlich hat der Name "Pink Moon" jedoch nichts mit der Färbung unseres Trabanten zu tun. Die Bezeichnung geht auf die nordamerikanischen Ureinwohner zurück, wie unter anderem der "Mitteldeutsche Rundfunk" berichtet.

Demnach habe der Stamm der Algonkin jedem Vollmond zu jeder Jahreszeit in Bezug auf Pflanzen und Natur einen Beinamen gegeben. Weil im April die Flammenblume, auch bekannt als Phlox, in ihrem strahlenden Rosa erblühte, wurde dies in Verbindung gebracht - und der Mond wurde zum "Pink Moon".

Der nächste Vollmond wird hierzulande leider nur schwerlich zu sehen sein. Seine volle Pracht erreicht er das nächste Mal am 23. Mai um 14.52 Uhr, wenn bei uns also noch die Sonne strahlt.