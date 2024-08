Hitze-Hammer voraus: Das Wetter in Frankfurt und Hessen

Frankfurt am Main - Auf die Menschen in Frankfurt und ganz Hessen kommen heiße Sommertage zu: Bis zu 35 Grad halten die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für möglich!

Am Montag nimmt die Hitze dann voraussichtlich noch mehr zu: Bei strahlendem Sonnenschein rechnet der DWD mit 30 bis 35 Grad in der Spitze!

Am Sonntag können sich dann alle Hessen auf einen sonnigen und trockenen Tag freuen, jedoch teilweise verbunden mit Sommerhitze. In der Spitze erwarten die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes 28 bis 33 Grad.

Mit den steigenden Temperaturen werden auch die Nächte immer wärmer. So werden in der Nacht zu Samstag noch Tiefstwerte zwischen 16 und 12 Grad in Hessen erwartet. In der Nacht zu Sonntag sind es 17 bis 13 Grad und in der Nacht zu Montag 19 bis 14 Grad.

Die Nacht von Montag auf Dienstag soll dann in einigen Teilen von Hessen mit um 21 Grad eine sogenannte tropische Nacht werden, welche viele Menschen als unangenehm empfinden. In anderen Teilen des Bundeslandes sollen die Tiefstwerte zwischen 19 und 15 Grad liegen.

Erfahrungsgemäß dürften es vor allem die größeren Städte wie Frankfurt oder Darmstadt sein, in denen mit einer Tropennacht gerechnet werden muss.