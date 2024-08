Hitzewarnung und extrem schwere Unwetter: So wird jetzt das Wetter im Norden

Am Dienstag und Mittwoch besteht Gewitterrisiko in Norddeutschland. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

Der Hochdruckeinfluss schwindet langsam, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstagmorgen mit. Gleichzeitig strömt zunehmend schwüle Luft aus Südost heran.

Am Dienstag werden bei viel Sonnenschein in Hamburg bis zu 32 Grad erwartet. Der DWD hat eine amtliche Warnung vor Hitze veröffentlicht. Zwischen 11 und 19 Uhr gibt es in der Hansestadt eine starke Wärmebelastung. Weiter nördlich wird es nicht ganz so heiß. In Flensburg soll es maximal 27 Grad, auf Helgoland und Fehmarn bis 25 Grad geben.

Ab dem Nachmittag kann es an der Nordsee und in Elbnähe einzelne schwere Gewitter geben. Unwetter mit Starkregen um 40 Liter in kurzer Zeit, Hagel und Sturmböen um 90 Stundenkilometer sind möglich. Nach DWD-Angaben bleibt es jedoch überwiegend trocken.

Die Nacht zum Mittwoch wird warm. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 17 und 19 Grad – im Hamburger Stadtgebiet ist wegen der dichten Bebauung mit verringerter Abkühlung zu rechnen.

Teils ziehen Wolken über den Himmel, teils ist er klar. Nördlich des Nord-Ostsee-Kanals gibt es zeitweise schauerartiger Regen mit Gewitterrisiko.