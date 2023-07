Holt die Regenschirme raus! Schauer, Gewitter und nasse Hochsommertage

Deutschland - Die wochenlange Trockenheit scheint vorerst vom Tisch zu sein, die Temperaturen fallen und prall gefüllte Wolken schütten einiges an Wasser auf die Bundesrepublik . Der Juli klingt wechselhaft aus und auch die ersten Augusttage versprechen vor allem Regen, Schauer und Gewitter.

Auch in der Nacht klingen die Schauer nicht ab, teils mit kräftigen Gewittern oder lokalen Unwettern. Nur der Südosten und der äußerste Nordosten des Landes könnten davon verschont bleiben, bei frischen 18 bis 12 Grad.

Der Start ins Wochenende wird wechselnd bis stark bewölkt mit teils Schauern und Gewittern. Im Südwesten könnten daraus sogar waschechte Unwetter werden! Bei 20 bis 28 Grad pfeift der Wind schwach bis mäßig, nur in Gewitternähe werden Sturmböen erwartet.

In der Nordhälfte kommt es in der Nacht zum Freitag zu örtlichen Gewittern bei Tiefstwerten zwischen 18 und 10 Grad. Und das ist erst der Anfang ...

Von Freitag auf Samstag sollte man sich gebietsweise auf Unwetter einstellen.

Ab Samstag herrschen vielerorts Schauer und Gewitter, stellenweise auch Unwetter bei Höchstwerten von 21 bis 28 Grad. Von Südwesten her klingen diese später wieder langsam ab. Nachts kommt es vor allem im Süden zu einigen Regengüssen.

Der Sonntag beginnt in der Nordwesthälfte noch aufgelockert, später regnet es jedoch auch hier ordentlich. Den Südosten erwarten hingegen eine Menge Wolken mit teils kräftigen Gewittern bei Temperaturen von 26 Grad in der Mitte und im Südosten Deutschlands, bis hin zu 22 Grad im Nordosten. In der Nacht ist mit starker Bewölkung und Regen im Nordwesten zu rechnen.

Zu Wochenbeginn wird der Westen von Wolken und Regen heimgesucht, im Nordosten kommt es zu richtigen Schauern bei 20 bis 25 Grad.

Am Dienstag und zum Augustbeginn bleibt es wolkig, es kommt zu Schauern und stellenweise sogar kräftigen Gewittern. Die Temperaturen bleiben ähnlich wie am Vortag.

Am Mittwoch wird es dann sogar nochmal ein paar Grad kälter: Es werden Regen, Schauer und Gewitter erwartet. Vielleicht wird ja der Rest des Augusts wieder ein wenig sommerlich-sonnig.