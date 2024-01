Ist denn schon Frühling? Sachsen-Anhalt erwartet Bombenwetter!

Magdeburg - Sonnenbrille auf! Wie auch schon am zurückliegenden Wochenende begrüßt Sachsen-Anhalt nun auch die neue Woche mit viel Sonne und frühlingshaften Temperaturen.

Zwar beginnt gerade erst der Februar, das Wetter in Sachsen-Anhalt fühlt sich aber nahezu frühlingshaft an. © Christian Charisius/dpa

Zu Wochenbeginn gibt es Sonne satt! Am Montag und Dienstag ziehen nur einzelne Schleierwolken über den Himmel, Regen haben sie aber nicht in petto, schreibt der Deutsche Wetterdienst.

Die Temperaturen liegen bei milden 9 bis 11 Grad, am nördlichen Harzrand können es sogar bis zu 13 Grad werden.

Auf dem Brocken stürmt es am Montagvormittag weiter stark, was sich aber im Laufe des Wochenbeginns komplett legt.

Die ersten Wölkchen werden am Mittwoch erwartet, aber auch dann soll das Wetter überwiegend trocken bleiben bei etwa 9 Grad. In höheren Lagen zieht wieder Sturm auf.

Am Donnerstag ist es schließlich aus mit den Sonnenstunden, dann fliegen nämlich dicke Regenwolken übers Land und bringen besonders am Vormittag vielerorts Schauer mit, bevor sich der Regen in der zweiten Tageshälfte wieder verzieht. Das Thermometer klettert trotzdem weiter unbeirrt auf bis zu 10 Grad.