Ist der Sturm vorüber? So wird das Wetter am Wochenende in Sachsen

Nach den Unwettern kommt am Wochenende wieder schönes Sommerwetter nach Sachsen zurück. © Montage: Robert Michael/dpa; wetteronline.de

Schön ist anders: Beim morgendlichen Blick aus dem Fenster präsentierte sich der Himmel am Freitag vielerorts grau in grau. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ziehen ab Mittag von Westen Schauer auf, am Abend komme der Regen an der Elbe an. Die erwarteten Höchstwerte: 25 Grad.

Dazu werde es windig. Vorsicht: Auf dem Fichtelberg müsse sogar mit schweren Sturmböen von 75 bis 90 Kilometern pro Stunde gerechnet werden.

Während die Regentropfen laut Meteorologen in der Nacht zu Samstag wieder verschwinden, machen sich lokal stattdessen Dunst und Nebel breit. Jacke beim Ausgehen nicht vergessen: Mit vorhergesagten Tiefstwerten zwischen 13 und 9 Grad wird es frisch - gut zum Durchlüften.

Der Sturm ist vorüber, das schöne Sommerwetter zurück: Zwar wehe am Samstag noch etwas Wind, doch es bleibe bei Temperaturen von maximal 23 bis 26 Grad meist trocken. Da steht einem Nachmittag am See oder Grillabend im Garten doch nichts mehr im Weg.

Gegen Ausflüge ins Grüne oder ans Wasser spricht auch am Sonntag nichts: Zwar gesellen sich laut Wetterexperten einige Quellwolken zur Sonne, bei Höchsttemperaturen von bis zu 28 Grad wird es aber richtig warm.