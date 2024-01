Ist jetzt endlich Schluss mit dem Regen in Thüringen?

Mit dem ergiebigen Dauerregen ist jetzt erstmal Schluss. (Symbolbild) © Carsten Jentzsch

Anfangs bedeckt und Regen - so sieht das Programm zu Beginn dieses Freitags aus, wie am Morgen aus Prognosen des Deutschen Wetterdienstes hervorging. Später soll das Ganze dann in wechselnde Bewölkung mit vereinzelten Regenschauern übergehen.

Die Höchstwerte: 3 bis 9, im Bergland 2 bis 5 Grad.

Am Samstag geht es bedeckt mit Regen zu. Der wiederum geht am Abend von Norden her in Schnee über. Die Temperaturen liegen den Angaben nach nur noch bei maximal zwischen 2 und 5, im Bergland um 1 Grad.

Wer in der Nacht zum Sonntag unterwegs ist, der sollte sich warm einpacken! Der Grund: Abkühlung auf -4 bis -8, im Bergland bis -9 Grad. Der DWD wies zudem auf leichten Schneefall hin.