Jetzt gibt der Sommer nochmal richtig Gas: So wird das NRW-Wetter zum Wochenstart

Köln - Manchen hatten vielleicht schon mit dem Sommer 2023 abgeschlossen - doch nun ist er zurück! Nach etlichen grauen Regentagen in Nordrhein-Westfalen beginnt die neue Woche sonnig und heiß.

Der Sommer in NRW ist zurück: Auch in Köln beginnt die neue Woche mit viel Sonnenschein und hohen Temperaturen. © 123RF/blackosaka

Der Sonntag ist bereits mit reichlich Sonnenschein und einem wolkenlosen Himmel gestartet - und das soll auch im Laufe des Tages so bleiben.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) klettern die Temperaturen am heutigen Sonntag auf bis zu 30 Grad im Rheinland, auf dem Kahlen Asten ist bei 24 Grad Schluss. Dazu weht ein schwacher Wind.

In der Nacht zu Montag können sich dann vor allem Menschen, die in Dachgeschosswohnungen leben, auf eine kleine Abkühlung freuen: Die Werte fallen auf 17 bis 13 Grad, in höher gelegenen Tal- und Muldenlagen bis 11 Grad.

Wie schon der Vortag startet auch der Montag laut DWD-Prognose heiter und verbreitet niederschlagsfrei. Die Höchstwerte liegen bei 26 bis 29 Grad und sorgen für ideales Badewetter. In Hochlagen wird es bis zu 24 Grad warm.