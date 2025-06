Jetzt rollt die Hitzewelle an: Bis zu 37 Grad in Bayern erwartet

Die kommenden Tage versprechen viel Sonne und hohe Temperaturen. Perfektes Badewetter. Bei der Hitze sollten allerdings auch einige Dinge beachtet werden.

Von Marco Schimpfhauser

München - Pack die Badehose ein. Und die Sonnencreme. Denn in Bayern wird es in den nächsten Tagen heiß. Lokal wird sich das Quecksilber sogar näher an der 40 als an der 30 einpendeln.

Alles in Kürze Hitzewelle rollt in Bayern an.

Bis zu 37 Grad erwartet.

Samstag: 27 bis 32 Grad.

Sonntag: Höchstwerte von 35 Grad.

Dienstag: 37 Grad in Unterfranken möglich. Mehr anzeigen

Das kühle Nass wird für Mensch, Tier und Pflanze zum notwendigen Retter in den nächsten Tagen in Bayern. © Peter Kneffel/dpa Es wird nach aktueller Datenlage ein Wochenende, an dem man nachts die Fenster aufreißen sollte - und tagsüber die Jalousie besser ganz runterlässt. Bereits am Samstag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) 27 bis 32 Grad - mit nur leichter Erholung in der Nacht. Die Meteorologen sprechen von einer "beginnenden Hitzewelle". Lediglich an den Alpen gibt es anfangs noch mehr Wolken und am östlichen Alpenrand vereinzelt in paar Tropfen. Das war es aber auch mit Abkühlung von oben. Am Sonntag liegen die Zahlen auf dem Thermometer sogar noch höher: "heiß bei Höchstwerten von 29 Grad im Bayerischen Wald und bis 35 Grad in Unterfranken", teilte der DWD mit. Und das ist nicht das Ende der Fahnenstange. Zwar sind am Montag noch vereinzelt Gewitter unterwegs, doch in die kommende Woche starten die Menschen im Freistaat mit einem weiteren leichten Anstieg der Temperaturen.