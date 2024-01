Jetzt taut's! Wetter in Sachsen schlägt um – und bringt Sturm mit

Leipzig - Das war's mit dem Winter-Wetter: Nach Schnee, Eiseskälte und Glätte taut es in Sachsen . Doch die Menschen können sich in den kommenden Tagen nicht nur auf zweistellige Temperaturen freuen – es wird auch stürmisch!

Die weiße Pracht verabschiedet sich erstmal aus Sachsen. © Silvio Bürger

Nachdem die Tiefstwerte in den vergangenen Tagen deutlich in den Minusbereich gerutscht sind, wurde es letzte Nacht in einigen Teilen des Freistaats mit jeder Stunde etwas wärmer – in Leipzig waren am frühen Montagmorgen bereits 5 Grad, die Schneedecke lichtet sich langsam.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist aber am Vormittag vor allem im Bergland noch Vorsicht geboten: Je nach Lage könne es zu gefrierendem Regen kommen und glatt werden.

Auch im restlichen Sachsen ist es bedeckt und kann zeitweise regnen, die Höchsttemperaturen erreichen milde 8 bis 10 Grad, in den Bergen 3 bis 7 Grad.

Der Wind nimmt im Tagesverlauf voraussichtlich zu, verbreitet muss mit stürmischen Böen oder Sturmböen gerechnet werden, auf dem Fichtelberg sogar orkanartig.

In der kommenden Nacht kann es örtlich Schauer geben, in den höheren Lagen teils als Schnee. Dort rutscht das Quecksilber auf -2 Grad ab, sonst auf 5 bis 3 Grad.