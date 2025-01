Jetzt wird's eisig! Sachsen startet mit Schnee und Frost ins neue Jahr

Leipzig - Brrr... In den ersten Tagen des neuen Jahres präsentiert sich das Wetter in Sachsen grau und kalt.

Es bleibt auch im neuen Jahr winterlich in Sachsen. © Bildmontage: Matthias Bein/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt, bringt eine Kaltfront in der Nacht zum Donnerstag Niederschläge, die im Bergland als Schnee fallen.

Insbesondere im Erzgebirge und im Oberlausitzer Bergland bleibt der Schnee vorerst liegen, teilten die Meteorologen mit.

Im Laufe des Tages lockert die Bewölkung in Nordsachsen beginnend etwas auf, während das Erzgebirge erst gegen Abend mit vereinzelten Wolkenlücken rechnen kann.

In den darauffolgenden Nächten müssen sich die Menschen auf frostige Temperaturen einstellen. "In der Nacht zum Freitag gehen die Temperaturen zurück auf 0 Grad Celsius im Tiefland und minus 5 Grad Celsius im Erzgebirge", so ein Sprecher.