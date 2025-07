Wetter in Bayern: Regen, Gewitter und viel Wind, doch es gibt einen Lichtblick

München - Weiterhin kein Badewetter in Bayern : Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert Regen, Gewitter und viel Wind. Die Sonne kommt erst am Freitag durch.

Alles in Kürze

Die Sonne kommt erst wieder am Freitag durch. Bis dahin bleibt der Regenschirm unverzichtbar. (Symbolfoto) © Peter Kneffel/dpa

Im Laufe des Tages soll es zuerst in Franken, später dann in ganz Bayern regnen. Die Temperaturen erreichen zwischen 18 und 23 Grad, allerdings wird es windig.

Ab dem Nachmittag ziehen von Nordwesten her auch Gewitter über den Freistaat. Der DWD erwartet dabei Böen um die 55 Stundenkilometer. In höheren Lagen und auf Alpengipfeln können demnach zwischen 75 und 85 Stundenkilometer erreicht werden.

In der Nacht zu Donnerstag soll es laut DWD noch vereinzelt Regen und Gewitter geben, die sich bis zum Morgen an die Alpen und in den Südosten Bayerns zurückziehen.

Am Donnerstag soll es in der Osthälfte Bayerns öfter Schauer geben. Im Rest Bayerns wird es laut Prognose nur vereinzelt nass. Die Temperaturen liegen demnach zwischen 18 und 25 Grad.