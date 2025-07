Erneute Warnung vor starken Gewittern in östlichen Bundesländern

Leipzig - Nachdem erst am Dienstag Unwetter über Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zogen und teils schwere Schäden verursachten, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) auch für Mittwoch vor Gewittern in den östlichen Bundesländern.

Alles in Kürze

Auch am heutigen Mittwoch müssen sich die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wieder auf Gewitter gefasst machen. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa

Bereits ab dem Vormittag ist in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen mit Regen zu rechnen, der sich gegen Mittag zu Schauern verstärkt, meldete am Morgen die Deutsche Presse-Agentur unter Verweis auf den DWD.

Dieser warnt auf seiner Website vor örtlichen Gewittern mit Starkregen, die Niederschlagsmengen von 20 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit mit sich bringen können. Auch kleinkörniger Hagel werde erwartet.

In Sachsen und Thüringen sowie in der Südhälfte Sachsen-Anhalts könne das Unwetter zudem Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis zu 75 km/h mit sich bringen. Abseits davon würden ab dem Mittag in Sachsen und Thüringen Windböen mit Geschwindigkeiten bis zu 55 Kilometern pro Stunde erwartet.

Erst in der Nacht lasse die Gewitterneigung vorübergehend nach. Auch am Donnerstag könnten Gewitter jedoch nicht ausgeschlossen werden.