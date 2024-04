Kaltes April-Wetter in Frankfurt und Hessen: Doch bald schon 20 Grad!

Aktuell strömt noch kalte Polarluft nach Hessen und bestimmt das Wetter in Darmstadt, Frankfurt am Main und Kassel, doch ein Wetterumschwung ist in Sicht.

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Die kühle Wetterlage der letzten Tage dauert in Frankfurt und ganz Hessen weiter an - doch ein Wetterumschwung ist in Sicht!

Am Mittwoch und Donnerstag müssen die Menschen und Frankfurt und ganz Hessen bei kühlen Temperaturen mit Schauern und Gewittern rechnen. (Symbolbild) © Andreas Arnold/dpa Am heutigen Mittwoch bestimmt aber zunächst weiter kalte Polarluft das Wettergeschehen in Hessen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Main vorhersagt, können sich die Menschen in Darmstadt, Frankfurt und Kassel auf Höchsttemperaturen zwischen sechs und elf Grad einstellen. Für höhere Lagen werden sogar nur maximal drei Grad vorhergesagt. Bei wechselnder bis starker Bewölkung sollen zudem häufig Schauer niedergehen, wobei in Hochlagen auch mit Schnee gerechnet werden müsse. Ebenso erwarten die DWD-Meteorologen am Mittwoch einzelne Graupelgewitter, die dann auch starke Windböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu fünfundfünfzig Kilometern pro Stunde mit sich bringen können.

Auch am Donnerstag Schauer und Graupelgewitter in Hessen