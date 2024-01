"Katrin" kommt: Warnung vor schweren Sturmböen

Deutschland - Die Verschnaufpause war nur kurz. Am Freitag fegt der nächste Sturm über Deutschland hinweg.

Es wird stürmisch in weiten Teilen Deutschlands. © Jens Büttner/dpa

Im Laufe des Tages überquert die Kaltfront von Tief "Katrin" über Südskandinavien das Land südostwärts, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Von Schleswig-Holstein bis Thüringen gibt es daher ab dem Vormittag bis zum Abend Unwetter-Warnungen.

Mit dem Durchzug der Kaltfront wird es nicht nur an den Küsten, sondern vielfach auch im Binnenland kurzzeitig Sturmböen bis 80 km/h geben. Vereinzelt können schwere Sturmböen um 90 Stundenkilometer auftreten. Auf Bergen kann der Sturm bis 100 km/h erreichen. Auf dem Brocken sind orkanartige Böen um 110 Stundenkilometer möglich.

Dort sollte der Aufenthalt im Freien vermieden werden, rät der DWD. Ansonsten ist der Sturm mit den üblichen Gefahren von herabstürzenden Ästen bis entwurzelten Bäumen verbunden.

In der Nacht zum Samstag lässt der Sturm im Westen langsam nach, im Erzgebirge und an der vorpommerschen Ostseeküste gibt es weiter Sturmböen. Am Kap Arkona auf Rügen und dem Fichtelberg treten schwere Sturmböen auf.

Bis Samstagmorgen beruhigt sich die Lage aber überall. Dann kann sich aus Westen Hoch "Enno" durchsetzen und beschert uns ruhigeres Wetter.