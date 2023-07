Kaum Sommer: Mit diesem Wetter startet Bayern in die großen Ferien

München - Durchwachsen und wenig sommerlich zeigt sich das Wetter zum Beginn der Sommerfeiern in Bayern .

In Bayern muss man sich am Wochenende auf Schauer und Gewitter einstellen. © Bildmontage: Peter Kneffel/dpa, wetteronline.de

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte, bleibt es am Samstag bewölkt mit Schauern und Gewittern.

Südlich der Donau und im Alpenvorland kann nachts unwetterartiger Starkregen mit 30 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit fallen.

Die Höchstwerte liegen tagsüber dann zwischen 21 und 26 Grad, dabei weht ein böiger Wind aus Südwest.

In der Nacht zum Sonntag zieht sich der Regen an den Alpen etwas zurück. Im Norden des Freistaats bleibt es bewölkt. Im Laufe des Sonntags ziehen sich vereinzelte Gewitter nach Ober- und Niederbayern zurück. Am Nachmittag kann sich dann vereinzelt wieder die Sonne zeigen. Bei maximal 20 bis 25 Grad bleibt es frischer.