03.06.2023 16:27 Kein Regen in Sicht: Frühsommer in NRW hält an

Der Frühsommer in Nordrhein-Westfalen hält auch in den kommenden Tagen an. In der nächsten Woche sollen die Temperaturen noch steigen.

Von Florian Fischer

Köln - Der Frühsommer in Nordrhein-Westfalen zeigt sich von seiner freundlichen Seite und hält auch in den kommenden Tagen an. In der nächsten Woche sollen die Temperaturen sogar noch steigen. Die Sonne bleibt den Menschen in Nordrhein-Westfalen erhalten. © Oliver Berg/dpa Holt die Sonnencreme raus, denn es bleibt in NRW weiter sonnig. Am heutigen Samstagnachmittag werden um die 24 Grad erwartet. Auch am morgigen Sonntag bleibt es warm und der Frühsommer hält an. Die Temperaturen steigen sogar nochmal um knapp ein Grad an. Es soll zwischen 22 und 25 Grad warm werden. Zu Wochenbeginn wird es noch wärmer. Am Montag werden in Nordrhein-Westfalen bis zu 27 Grad und Sonne erwartet. Wetter Auf Wolken folgt Sonnenschein: So schön wird das Wochenende in Sachsen An Regen ist derzeit gar nicht zu denken und Niederschlag auch nicht in Sicht. Die Höchstwerte in der Nacht liegen bei maximal zwölf Grad.

Titelfoto: Oliver Berg/dpa