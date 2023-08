Keine Pause für den Freistaat: Weiter Regen in Bayern angekündigt

Es bleibt auch am Sonntag überwiegend unfreundlich nass. Zudem sollen sich einzelne Gewitter bemerkbar machen. © Peter Kneffel/dpa

Zunächst jedoch muss man noch den Sonntag überstehen. Der bleibt weiterhin bewölkt.

Anfangs regnet es in einigen Bereichen des Freistaats, doch die dunklen Wolken verbreiten sich im Tagesverlauf von Westen her und es ist vermehrt mit schauerartigen Regenfällen zu rechnen.

"Vereinzelt Gewitter", warnt uns der Deutsche Wetterdienst (DWD) zudem vor. "Im Allgäu örtlich nicht über 13, auch sonst nur kühle 15 bis 19 Grad."

Im Süden Bayerns kündigen sich in der Nacht zunehmend stürmischen Böen an. Ähnlich starten wir auch in die kommende Woche.

"Am Montag zunächst verbreitet schauerartig, vereinzelt auch gewittrig verstärkte Regenfälle", heißt es. Doch es gibt Hoffnung auf Besserung am Montag: "Im Tagesverlauf von Unterfranken ausgehend allmählich trockener und sonniger."