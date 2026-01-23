Kühles Wochenend-Wetter in NRW: Experten warnen vor glatten Straßen

Köln - Es wird kalt und glatt: Zum Start ins Wochenende kündigen sich in Nordrhein-Westfalen niedrige Temperaturen und teils auch Glätte an.

Wer am Wochenende mit dem Auto unterwegs ist, sollte vorsichtig fahren: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glatteis. © Jens Kalaene/dpa

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) beginnt der Freitag im bevölkerungsreichsten Bundesland zunächst bewölkt, ehe es im weiteren Tagesverlauf zunehmend auflockern soll.

Gegen Mittag stellt sich mancherorts allerdings geringer Regen ein, der im Osten örtlich auch zu Glatteis führen kann. Das Thermometer steigt dabei auf Werte zwischen 5 und 9 Grad im Westen, im Osten ist es mit Werten von 0 bis 4 Grad kühler.

Nicht nur in der Nacht zu Samstag kann es nach Angaben der Wetterexperten insbesondere im Osten des Landes sowie im Bergland zu glatten Straßen kommen, auch am Tag sollten Autofahrer besonders vorsichtig fahren.

Laut DWD-Prognose zieht am Samstag von Westen her zeitweise Regen oder Schnee auf, der im Osten und Nordosten NRWs Glättegefahr mit sich bringt. Die Höchstwerte liegen dabei zwischen 0 und 5 Grad, im höheren Bergland und in Teilen Ostwestfalens um -1 Grad.