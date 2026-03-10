Wetterwechsel in Frankfurt und Hessen: Regen zieht auf, Gewitter drohen

Frankfurt am Main - Die seit Ende Februar andauernde Hochdruck-Lage kommt an ihr Ende: Ein atlantisches Tief nimmt mehr und mehr Einfluss auf das Wetter in Frankfurt und Hessen , wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt.

Der Mittwoch in Frankfurt und Hessen wird ein Regentag, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) und Wetteronline.de (Grafik) beide vorhersagen. © Montage: 123RF/sania01, Screenshot/Wetteronline.de

Der Wetterwechsel soll am Dienstag stattfinden: Ab den Mittagsstunden wird eine zunehmende Bewölkung über dem Bundesland erwartet. Vor allem im Westen und im Norden von Hessen könne es dann örtlich zu Schauern und Gewittern kommen.

Im Gewitter-Fall sei auch lokaler Starkregen mit rund 15 Litern Niederschlag pro Quadratmeter in kurzer Zeit nicht auszuschließen. Ebenso könne es dann zu stürmischen Böen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 70 Kilometern die Stunde kommen.

Die Temperaturen erreichen am Dienstag laut DWD-Vorhersage maximal 15 bis 19 Grad. Abseits der Gewitter wird ein schwacher bis mäßiger Südwestwind erwartet.

Am Mittwoch können sich die Menschen in Darmstadt, Frankfurt und Kassel dann auf einen Regentag einstellen: Bei wechselnder bis starker Bewölkung sollen anfangs zunächst von Westen einzelne Schauer aufziehen.

"Ab dem Nachmittag dann verbreitet Regen", heißt es weiter. Die Temperaturen erreichen 12 bis 16 Grad in der Spitze.