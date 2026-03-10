Volle Pulle Frühling in Berlin und Brandenburg, aber wie lange noch?

Berlin - Sonne pur in Berlin und Brandenburg ! Seit Tagen schon locken frühlingshafte Temperaturen die Menschen nach draußen. Doch wie lange bleibt die Frühlingslaune erhalten?

Berliner können sich an den vielen Sonnenschein gewöhnen. © Jens Kalaene/dpa

Die gute Nachricht: Auch diese Woche bleibt sonnig. Die schlechte Nachricht: Es ist kein Dauerzustand.

Die Menschen in der Region dürfen sich auch am Dienstag über freundliches und mildes Wetter freuen. Die Temperaturen klettern auf angenehme 15 bis 18 Grad – dazu bleibt es trocken.

Nur die Nächte bleiben weiter frostig. In der Nacht zu Mittwoch sind stellenweise Temperaturen unter dem Gefrierpunkt möglich.

Der Mittwoch selbst zeigt sich dann wieder von seiner milden Seite: Erneut werden 15 bis 18 Grad erwartet, höchstens vereinzelt könnten ein paar Tropfen vom Himmel fallen.

In der Nacht zu Donnerstag ziehen mehr Wolken auf, zeitweise kann es dann auch etwas regnen. Der Donnerstag bringt einen Mix aus Sonne und Quellwolken. Die Temperaturen gehen leicht zurück und liegen bei 12 bis 14 Grad, meist bleibt es aber trocken.