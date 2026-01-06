Es bleibt winterlich in NRW: Neuschnee und glatte Straßen erwartet
Köln - Seit Tagen hält der Winter Einzug in Nordrhein-Westfalen – und mit ihm auch der erste Schnee des Jahres. Auch in den kommenden Tagen müssen sich die Menschen im bevölkerungsreichsten Bundesland auf Schnee, Frost und Kälte einstellen.
Nachdem die neue Woche bereits mit winterlichen Temperaturen und weißen Flocken gestartet ist, fällt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auch am Dienstag vereinzelt Schnee.
Die Werte liegen dabei zwischen frostigen -2 und +1 Grad, im Hochsauerland ist bereits bei -5 Grad Schluss.
Wer am Mittwoch mit dem Auto unterwegs ist, sollte besonders vorsichtig fahren: Nach Prognose des DWD ziehen von Nordwesten her Schneefälle auf, die neben Neuschnee auch glatte Straßen im Gepäck haben. Die Temperaturen liegen dazu zwischen -1 bis +1 Grad.
Erst am Donnerstag soll es in NRW wieder etwas milder werden, wobei vereinzelte Schneefälle im Flachland im Laufe des Tages zum Teil in Regen übergehen. Die Wetterexperten warnen dabei erneut vor Glatteis.
Fieses Wetter erwartet die Menschen dann am Freitag: Zum Start ins Wochenende ist mit kräftigem Regen oder Schneeregen zu rechnen, während das Thermometer Werte zwischen 2 und 6 Grad erreicht.
