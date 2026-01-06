Frost-Schock in Sachsen: Minus 26 Grad!

Marienberg - Bibberkälte im Erzgebirge ! In der Nacht zu Dienstag sanken die Temperaturen auf eisige minus 26 Grad.

Ohne Frostschutzmittel geht aktuell bei Autos nichts mehr. © André März

Der Kältepol war mal wieder der Marienberger Ortsteil Kühnhaide, an der Grenze zur Tschechischen Republik. Laut Kachelmannwetter zeigten die Thermometer gegen 4 Uhr am Dienstagmorgen minus 26,1 Grad.

Die örtliche Wetterstation meldete in der Bachsenke sogar minus 28,8 Grad, und sogar aktuell sind noch immer minus 14 Grad in dem Grenzörtchen.

Die Kälte hatte Auswirkungen auf die Natur, aber auch auf Autos, ohne Frostschutzmittel ging nichts mehr und durch den extremen Frost fror der Bach "Schwarze Pockau" zu.

Doch warum ist es ausgerechnet in Kühnhaide immer so kalt? Denn der Marienberger Ortsteil ist nicht zum ersten Mal die "Kältekammer Sachsens".

Das kommt daher, dass der Erzgebirgsort am Oberlauf der "Schwarzen Pockau" in einem talsohlenartigen Hochtal (auf etwa 730 Metern über Normalnull) liegt, das von Wäldern begrenzt ist. In klaren Nächten bilden sich hier Kälteseen und die eisige Luft kann durch die Wälder nicht abfließen.