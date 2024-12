Meteorologen lassen hoffen: Chance auf weiße Weihnachten in Bayern

München - Es sieht gut aus für "White Christmas" in Bayern . Zumindest in einzelnen Bereichen. Diese Hoffnung machen uns zumindest die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Am Montag wird im Alpenvorland, in den Alpen und auch im Mittelgebirgsraum teils starker Schneefall vorhergesagt.

Auch wenn am Sonntag tagsüber vor allem Gewitter und Regen dominieren sollen, heißt es in der Vorhersage: "Zum Abend hin deutliche Abkühlung und Schneeschauer."

Während in der Samstagnacht nur im Bergland Schnee fallen soll, könnte sich die weiße Pracht in den nächsten Tagen vermehrt verbreiten.

Fallen jedoch die Temperaturen – wie es in der Nacht zum Dienstag der Fall ist – rechnet man immerhin teils mit geringem, teils leichtem Schneefall. In den Alpen bleibt es bei anhaltend mäßigem, örtlich sogar starkem Schneefall.

"Am Dienstag (Heiligabend) in Franken im Tagesverlauf zunehmend trocken, im Süden hingegen bis nachmittags noch geringer Schneefall, an der Donau auch geringer Regen. An den Alpen hingegen weiterhin teils mäßiger Schneefall", heißt es weiter.

Die Temperaturen an Heiligabend sollten sich bei -1 bis 4 Grad einpendeln. In der Nacht soll sich der Schnee zunehmend wieder verabschieden. Zumindest nach den aktuellen Daten, die der Drei-Tages-Prognose zugrunde liegen.