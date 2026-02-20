Milder Wettertrend: Sonnige Tage und sinkende Lawinengefahr in Sicht

Wetterumschwung im Südwesten: Erst Regen, dann Sonne und bis zu 16 Grad. Was das für die Lawinenlage und Ausflügler bedeutet.

Von Tatjana Bojic

Stuttgart - Nach Regen, Kälte und Schnee in den vergangenen Wochen können die Menschen in Baden-Württemberg eine Verschnaufpause vom Winter einlegen - es wird freundlicher. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bietet dafür schon der Freitag eine erste, gute Gelegenheit.

Nach Wochen mit Schnee und Regen bringt der Wettertrend eine kurze Verschnaufpause vom Winter.
Nach Wochen mit Schnee und Regen bringt der Wettertrend eine kurze Verschnaufpause vom Winter.  © Uwe Anspach/dpa

Wer Sonne in der Natur erhaschen möchte, hat dazu am Vormittag vor allem im Nordosten Gelegenheit.

Bis zum Nachmittag bleibt es bei rund 8 Grad trocken, bevor der Regen wieder aufzieht. "Dieser Regen beschäftigt uns auch am Samstag", sagte der DWD-Sprecher. 

Der Regen am Samstag zieht über den Norden des Landes, im Süden erwartet der DWD einen Wettermix.

Zwischen Iglu und Eisbergen: Ostseestrand wird zur Mini-Arktis
Wetter Deutschland Zwischen Iglu und Eisbergen: Ostseestrand wird zur Mini-Arktis

Die Temperaturen steigen aber schon deutlich. Zwischen 6 Grad im Hochschwarzwald und 13 Grad am Rhein sind nach Auskunft eines DWD-Sprechers drin.

Am Sonntag geht es mit den Temperaturen nochmals aufwärts: Der DWD spricht beispielsweise von bis zu 16 Grad in der Ortenau. 

Die Lawinengefahr sinkt

Mit milderen Temperaturen und Regen geht die Lawinengefahr im Schwarzwald weiter zurück. (Symbolbild)
Mit milderen Temperaturen und Regen geht die Lawinengefahr im Schwarzwald weiter zurück. (Symbolbild)  © Marius Bulling/dpa

"Dem Regen kann man auch etwa Positives abgewinnen", sagt der DWD-Sprecher. Er sei nicht so stark, dass man Tauwetterwarnungen herausgeben müsse. Und es bedeute, dass die Lawinengefahr zurückgehe. 

Zuvor hatte die Bergwacht Schwarzwald bereits mitgeteilt, dass die Lawinengefahr auf dem Feldberg sich entspannt habe.

Abseits der gesicherten Bereiche - insbesondere an den Nordosthängen im Gipfelgebiet und am Herzogenhorn - besteht jedoch noch Lawinengefahr, hatte der Bürgermeister der Gemeinde Feldberg und Geschäftsführer der Feldbergbahnen GmbH, Johannes Albrecht, betont.

Sachsens Thermometer schnellen nach oben: 18 Grad mehr sorgen für Blitz-Frühling
Wetter Deutschland Sachsens Thermometer schnellen nach oben: 18 Grad mehr sorgen für Blitz-Frühling

Im ausgewiesenen und kontrollierten Skigebiet am Feldberg gebe es aber keine Pisten, die von Lawinen gefährdet seien. 

Wer gar nicht genug von der Sonne bekommen kann, der wird den Dienstag und Mittwoch draußen richtig genießen können. Laut dem DWD kommt ein Hochdruckgebiet auf Baden-Württemberg zu, das bis Donnerstagvormittag verweilen soll. Die erwartete Temperaturen bewegen sich an beiden Tagen um rund 18 Grad.

Titelfoto: Uwe Anspach/dpa

Mehr zum Thema Wetter Deutschland: