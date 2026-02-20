Milder Wettertrend: Sonnige Tage und sinkende Lawinengefahr in Sicht

Stuttgart - Nach Regen, Kälte und Schnee in den vergangenen Wochen können die Menschen in Baden-Württemberg eine Verschnaufpause vom Winter einlegen - es wird freundlicher. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bietet dafür schon der Freitag eine erste, gute Gelegenheit.

Nach Wochen mit Schnee und Regen bringt der Wettertrend eine kurze Verschnaufpause vom Winter. © Uwe Anspach/dpa

Wer Sonne in der Natur erhaschen möchte, hat dazu am Vormittag vor allem im Nordosten Gelegenheit.

Bis zum Nachmittag bleibt es bei rund 8 Grad trocken, bevor der Regen wieder aufzieht. "Dieser Regen beschäftigt uns auch am Samstag", sagte der DWD-Sprecher.

Der Regen am Samstag zieht über den Norden des Landes, im Süden erwartet der DWD einen Wettermix.

Die Temperaturen steigen aber schon deutlich. Zwischen 6 Grad im Hochschwarzwald und 13 Grad am Rhein sind nach Auskunft eines DWD-Sprechers drin.

Am Sonntag geht es mit den Temperaturen nochmals aufwärts: Der DWD spricht beispielsweise von bis zu 16 Grad in der Ortenau.