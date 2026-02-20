Temperaturen steigen: Der Schnee geht in Regen über

München - Am Wochenende steigen die Temperaturen in Bayern allmählich an. Bis zu 15 Grad sollen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) beispielsweise am Sonntag möglich sein.

Zum Endspurt der Arbeitswoche hat Frau Holle noch einmal die Betten geschüttelt. Doch jetzt steigt das Quecksilber wieder. © Lukas Barth-Tuttas/dpa

Die gestiegenen Temperaturen bedeuten aber auch, dass der Schnee fast im ganzen Freistaat in Regen übergeht.

Am Freitag zieht sich der Schnee an die Alpen zurück. Gerade im Osten und Norden Bayerns kann es ein recht freundlicher Tag werden. Dort zeigt sich zeitweise die Sonne.

Von Westen her ziehen dann aber wieder Wolken nach Bayern und die ersten Regentropfen kommen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen einem und fünf Grad.

In der Nacht auf Samstag gibt es vermehrt Regen. An den östlichen Mittelgebirgen kann bis in tiefere Lagen Schnee fallen. Dort ist laut DWD Glätte und Glatteis nicht ausgeschlossen.

Am Samstag müssen sich die Menschen in Bayern auf einen bedeckten und regnerischen Tag einstellen. In den Hochlagen der Alpen und des Bayerwalds kommt der Niederschlag als Schnee herunter.