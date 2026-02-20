Temperaturen steigen: Der Schnee geht in Regen über
Von Klaas Seißer
München - Am Wochenende steigen die Temperaturen in Bayern allmählich an. Bis zu 15 Grad sollen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) beispielsweise am Sonntag möglich sein.
Die gestiegenen Temperaturen bedeuten aber auch, dass der Schnee fast im ganzen Freistaat in Regen übergeht.
Am Freitag zieht sich der Schnee an die Alpen zurück. Gerade im Osten und Norden Bayerns kann es ein recht freundlicher Tag werden. Dort zeigt sich zeitweise die Sonne.
Von Westen her ziehen dann aber wieder Wolken nach Bayern und die ersten Regentropfen kommen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen einem und fünf Grad.
In der Nacht auf Samstag gibt es vermehrt Regen. An den östlichen Mittelgebirgen kann bis in tiefere Lagen Schnee fallen. Dort ist laut DWD Glätte und Glatteis nicht ausgeschlossen.
Am Samstag müssen sich die Menschen in Bayern auf einen bedeckten und regnerischen Tag einstellen. In den Hochlagen der Alpen und des Bayerwalds kommt der Niederschlag als Schnee herunter.
Klare Tendenz: Temperaturen bis zu 15 Grad
Der zuvor liegengebliebene Schnee taut bis in mittlere Höhenlagen der Alpen. Grund dafür sind die gestiegenen Temperaturen.
Die Höchstwerte liegen am Samstag laut DWD-Prognose zwischen vier und zehn Grad.
Der Regen hält auch in der Nacht zum Sonntag im Großteil Bayerns weiter an. Anders als in der Nacht zuvor sollen die Temperaturen allerdings nicht mehr unter den Gefrierpunkt sinken.
Auch am Tag setzt sich der Trend der steigenden Temperaturen fort – wenngleich es weiterhin regnet.
Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 7 Grad im Bayerwald und milden 15 Grad in Unterfranken. Am Nachmittag und Abend rechnet der DWD mit Auflockerungen im südlichen Franken bis nach Schwaben. Dort kann es dann trocken bleiben.
Zum Start in die nächste Woche dominiert am Montag ebenfalls der Regen. Die Temperaturen bleiben aber mild.
Titelfoto: Bildmontage: Sven Hoppe/dpa + wetteronline.de