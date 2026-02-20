Sachsens Thermometer schnellen nach oben: 18 Grad mehr sorgen für Blitz-Frühling

Leipzig - Der Frühling hat's plötzlich ganz eilig! Ein Temperatursprung um knapp 20 Grad beschert Sachsen ein angenehm mildes Wochenende und lässt uns die Bibber-Kälte vorerst vergessen. Kleine Abstriche gibt's trotzdem.

Sonnenschein zwischen den Säulen der Sächsischen Aufbaubank in Leipzig. © Bildmontage: Screenshot/wetteronline.de ; Sebastian Willnow/dpa

Freitagmorgen sind alle im Freistaat bei mindestens -6 Grad minus aufgewacht. Da hätten sich sicher viele noch mal gern unter die warme Bettdecke eingemummelt.

Doch es gibt gute Nachrichten! Zwar läuft der Freitag etwas schleppend voran, dennoch sind laut Deutschem Wetterdienst (DWD) kurz vor dem Wochenende bis zu 3 Grad plus drin, im Bergland bewegen wir uns um den Gefrierpunkt.

Für die Nacht zu Samstag gegen Mitternacht sind zunächst noch Schneefälle und gefrierender Regen vorhergesagt, gegen Samstagmorgen gibt es aber deutlich mildere Werte, die uns im Tagesverlauf Werte von bis zu 9 Grad bescheren. Zu Beginn des Wochenendes meldet der DWD aber gebietsweise Windböen, im Erzgebirge teils schweren Sturm.

Noch besser dürfte der Blick auf den Sonntag gefallen - zumindest in Sachen Temperaturen. Satte 13 Grad lassen zwar zaghafte Frühlingsgefühle aufkommen, die allerdings von häufigem Regen getrübt werden.