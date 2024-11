02.11.2024 08:47 Mildes Herbst-Wochenende in Berlin und Brandenburg: Doch nachts wird's frostig!

Am Wochenende meint es der Herbst mit milden Temperaturen gut mit den Menschen in Berlin und Brandenburg. In den Nächten aber wird es richtig kalt!

Von Christoph Carsten

Berlin - Am Wochenende meint es der Herbst mit milden Temperaturen gut mit den Menschen in Berlin und Brandenburg. In den Nächten hingegen wird es richtig kalt! Die Blätter der Eichenbäume lassen keinen Zweifel: Der Herbst hat die Hauptstadtregion längst im Griff. © Frank Hammerschmidt/dpa Der Samstag startet laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) heiter bis wolkig und trocken. Lediglich im südlichen Brandenburg bleibt es bis zum Vormittag stark bewölkt und örtlich kann es Sprühregen geben. Die Höchstwerte erreichen neun bis elf Grad bei schwachem Wind aus Südwest bis West. In der Nacht zum Sonntag zeigen sich nur wenige Wolken am Himmel. Dafür sorgen Tiefstwerte von null bis minus fünf Grad für leichten Frost. In Bodennähe ist teilweise auch mäßiger Frost bei bis zu minus acht Grad möglich. Örtlich ist mit flachen Nebelfeldern zu rechnen. Der Sonntag lädt mit heiterem und trockenen Wetter zu herbstlichen Spaziergängen ein. Ab dem Nachmittag ziehen zunächst im Norden Brandenburgs und später auch im Berliner Raum einige Wolken auf. Die Temperaturen liegen erneut bei neun bis elf Grad. In der Nacht zum Montag nimmt die Bewölkung weiter zu, es bleibt aber niederschlagsfrei. Es kühlt sich auf fünf bis ein Grad ab, was im Süden gebietsweise zu leichtem Frost in Bodennähe führt.

