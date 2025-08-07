Nach Dauerregen in NRW: Jetzt kommt endlich der Sommer zurück

Köln - Viele hatten die Hoffnung auf Sonnenschein und sommerliche Temperaturen in Nordrhein-Westfalen vermutlich bereits aufgegeben, doch jetzt kommt der Hochsommer ins bevölkerungsreichste Bundesland zurück.

Endlich kommt der Sommer zurück! In NRW werden in den kommenden Tagen hohe Temperaturen erwartet. © Thomas Warnack/dpa

In den letzten Wochen hatten anhaltende Regenschauer, dichte Wolken und zeitweise auch Gewitter das Land fest im Griff - damit ist jetzt aber erst mal Schluss!

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) beginnt der Donnerstag zwar wechselnd bewölkt, es bleibt jedoch trocken. Die Werte steigen dazu im weiteren Tagesverlauf auf bis zu 27 Grad an.

Auch am Freitag dürfen die Menschen in NRW sich dann auf einen warmen Tag freuen. Am Nachmittag und Abend kann es zwar vereinzelt Schauer geben, mit Temperaturen von bis zu 29 Grad wird es jedoch sommerlich warm.

Und auch am Wochenende bleibt das Wetter gut. Der Samstag startet zwar zunächst wechselnd bis stark bewölkt, im Tagesverlauf wird es aber zunehmend heiter. Das Thermometer klettert auf bis zu 30 Grad.