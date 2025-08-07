Sommer-Wetter in Frankfurt und Hessen dreht auf: Bald bis zu 32 Grad

Die Wettervorhersage für den Donnerstag, Freitag und Samstag in Frankfurt und Hessen: Die Menschen können sich auf Sommertage wie aus dem Bilderbuch freuen!

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Ein Hochdruckgebiet lenkt zunehmend warme Luft nach Hessen. Die Menschen in Darmstadt, Frankfurt und Kassel könne sich deshalb nach tagelangem Regenwetter auf Sommertage wie aus dem Bilderbuch freuen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) und der Dienst Wetteronline.de (Grafik) sagen beide teils sonnige und trockene Tage in Frankfurt und Hessen voraus.
Der Deutsche Wetterdienst (DWD) und der Dienst Wetteronline.de (Grafik) sagen beide teils sonnige und trockene Tage in Frankfurt und Hessen voraus.  © Montage: 123RF/scanrail, Screenshot/Wetteronline.de

Der Donnerstag in dem Bundesland werde trocken sowie "heiter bis sonnig, im Norden zeitweise wechselnd bewölkt", sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) voraus.

Dazu erwarten die Meteorologen sommerlich-warme Bedingungen bei Spitzentemperaturen zwischen 24 und 27 Grad im Flachland. Es soll ein "schwacher, mittags vorübergehend mäßiger Wind um Südwest" wehen.

"Meist niederschlagsfrei" sowie "heiter bis sonnig, im Norden zeitweise wolkig" lautet auch die DWD-Prognose für das Wetter in Frankfurt und Hessen am Freitag. Die Maximaltemperaturen sollen auf 26 bis 32 Grad steigen.

Der Samstag im Bundesland soll mit 28 bis 32 Grad ebenfalls sommerlich warm bis heiß werden. Der Sonnenschein nimmt jedoch ab: Die Meteorologen erwarten eine teils starke Bewölkung.

Auch die kommenden Nächte sollen bei nur geringer Bewölkung niederschlagsfrei bleiben. Dazu erwartet der Wetterdienst in den Nächten zu Freitag und zu Samstag einen Temperaturrückgang auf jeweils 16 bis 11 Grad. In der Nacht zu Sonntag sollen die Tiefsttemperaturen zwischen 18 und 13 Grad liegen.

