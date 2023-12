18.12.2023 08:00 1.296 Mildes Winterwetter in Sachsen: Wie sieht es mit der weißen Weihnacht aus?

Das Thermometer segelt sich in Sachsen in der Woche vor Weihnachten zwischen vier und acht Grad ein. An Heiligabend ist mit Schnee zu rechnen.

Von Anna Gumbert

Leipzig - In der letzten Woche vor Heiligabend zieht der Winter in Sachsen alle Register. Die Chancen auf eine weiße Weihnacht stehen im Freistaat gut - fraglich ist nur, wie lange die weiße Pracht erhalten bleibt. In Leipzig und dem Rest von Sachsen ist am Wochenende mit Schneefall zu rechnen. © Patricia Bartos/dpa, Screenshot/Wetteronline.de Der Montag startet den Informationen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nach nebelig, aber trocken. Die Sonne verbreitet gute Laune im ganzen Freistaat und das Thermometer klettert auf bis zu acht Grad in Chemnitz und Leipzig und zehn Grad in Dresden. Ähnlich warm und sonnig startet der Dienstag, bis ab dem Mittag immer mehr Wolken heranziehen und sich gegen Abend in einigen Regenschauern ergießen. Es weht ein teils stark böiger, auf dem Fichtelberg und allgemein im Bergland stürmischer Wind. Im Erzgebirge bleibt der Regen auch am Mittwoch noch zwischen den Bergen und Hügeln hängen, während es im Rest von Sachsen auflockert und nur vereinzelt zu Schauern kommt. Das Thermometer zeigt durchschnittlich etwa drei bis vier Grad an. Wetter Deutschland Kein norddeutsches Winter-Weihnachtsmärchen in Sicht Zum Wochenende hin bleibt es ähnlich kühl und der Regen verwandelt sich sachsenweit in leichten Schneefall. Sowohl am Samstag, als auch am Heiligabend am Sonntag wird es leicht vom Himmel flocken. Wie lange die weiße Pracht bei den recht milden Temperaturen liegen bleibt, wird sich zeigen.

Titelfoto: Patricia Bartos/dpa, Screenshot/Wetteronline.de