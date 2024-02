Mildes Wochenende in Sachsen-Anhalt - doch hier schneit's!

Magdeburg - Am bevorstehenden Wochenende setzt sich der Wettertrend aus etwas Regen, Sonnenstrahlen und frühlingshaften Temperaturen weiter fort. Doch auch Schnee ist gemeldet.

In Sachsen-Anhalt ist am Wochenende ein Mix aus Sonne und Wolken gemeldet. © Boris Roessler/dpa

Nach einer Unwetterwarnung am Donnerstag klingt der Sturm am Freitagmorgen langsam aber sicher ab. Im Flachland kommt es somit nur noch zu einzelnen Böen, auf dem Brocken und in höheren Lagen sind noch Windgeschwindigkeiten bis 100 km/h drin.

Wie der Deutsche Wetterdienst schreibt, gibt's abgesehen vom Sturm am Freitag ruhiges, trockenes Wetter mit Temperaturen um die 11 Grad.

Am Samstag steht dann ein Sonne-Wolken-Mix bevor, nur selten huscht ein Regenschauer über Sachsen-Anhalt. In höheren Lagen über 900 Höhenmetern fällt der Niederschlag als Schnee oder Graupel.

Am Sonntag steht dann wieder viel Sonne auf dem Plan, Regen oder Sturmböen sind selten. Die Temperaturen klettern weiterhin auf frühlingshafte 12 Grad, selbst im Harz sind bis zu 10 Grad drin.