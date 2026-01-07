Minus 16 Grad! Kalte Polarluft lässt Bayern weiter bibbern

München - Der Winter bleibt in Bayern vorerst fest im Sattel. Doch der Freitag verspricht mildere Temperaturen. Trotzdem heißt es weiterhin: Vorsicht vor glatten Straßen!

Das eisige Winterwetter bleibt Bayern auch in den kommenden Tagen erhalten. (Symbolbild) © Jason Tschepljakow/dpa; Wetteronline (Montage)

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt landesweit Dauerfrost an. Bei Höchstwerten zwischen minus 6 und minus 1 Grad bibbert der Freistaat weiter.

Schuld an diesen Temperaturen sei polare Kaltluft, so der DWD. Gegen die kann auch die Sonne nichts ausrichten, die sich heute immer mal wieder durch die Wolkendecke kämpft. Es weht ein schwacher bis mäßiger Südwind.

In der Nacht zum Donnerstag werden die Wolken dichter. Der DWD rechnet mit leichtem Schneefall. An den Alpen, besonders im Allgäu, werden demnach vier bis acht Zentimeter Neuschnee erwartet.

Vorsicht: Es wird glatt. Die Temperaturen sinken auf minus 5 bis minus 16 Grad mit Tiefstwerten an den Alpen.