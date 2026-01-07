Minus 16 Grad! Kalte Polarluft lässt Bayern weiter bibbern
Von Jana Renkert
München - Der Winter bleibt in Bayern vorerst fest im Sattel. Doch der Freitag verspricht mildere Temperaturen. Trotzdem heißt es weiterhin: Vorsicht vor glatten Straßen!
Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt landesweit Dauerfrost an. Bei Höchstwerten zwischen minus 6 und minus 1 Grad bibbert der Freistaat weiter.
Schuld an diesen Temperaturen sei polare Kaltluft, so der DWD. Gegen die kann auch die Sonne nichts ausrichten, die sich heute immer mal wieder durch die Wolkendecke kämpft. Es weht ein schwacher bis mäßiger Südwind.
In der Nacht zum Donnerstag werden die Wolken dichter. Der DWD rechnet mit leichtem Schneefall. An den Alpen, besonders im Allgäu, werden demnach vier bis acht Zentimeter Neuschnee erwartet.
Vorsicht: Es wird glatt. Die Temperaturen sinken auf minus 5 bis minus 16 Grad mit Tiefstwerten an den Alpen.
Wetter in Bayern: Mit Schnee in Richtung Wochenende
Am Donnerstag zeigt sich der Himmel überwiegend stark bewölkt. Zunächst bleibt es meist trocken, gegen Abend beginnt es vielerorts zu schneien. In Ostbayern nochmals Dauerfrost zwischen minus 4 und 0 Grad, sonst etwas wärmer bei 0 bis plus 3 Grad.
Der Freitag bringt dann mit plus 1 bis plus 8 Grad etwas mildere Temperaturen. Es bleibt bewölkt, im Osten Bayerns anfangs teils noch gefrierender Regen und Schnee im Bergland.
In der Nacht zum Samstag erwartet der DWD Schnee oder Schneeregen und Temperaturen zwischen plus 3 und minus 2 Grad – es kann also wieder glatt werden auf den bayerischen Straßen.
Titelfoto: Jason Tschepljakow/dpa; Wetteronline (Montage)