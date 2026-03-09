Nächstes Hoch zieht über Sachsen: Doch wie lange hält sich der Vor-Frühling?

Leipzig - Ein Hochdruckgebiet sorgt in Sachsen auch in dieser Woche wieder für frühlingshaftes mildes Wetter. Doch zur Wochenmitte hin wird es allmählich etwas kühler.

Überall in Sachsen sprießen schon die Frühblüher. © Bildmontage: David Hammersen/dpa; Screenshot/wetteronline.de

Die neue Woche startete in Sachsen am Montagmorgen erst mal mit leichtem Frost und Temperaturen leicht unter dem Gefrierpunkt. Im Tagesverlauf wird es dann heiter, am Nachmittag können sich Quellwolken bilden. Es bleibt aber trocken.

Die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig berichten, dass es ab dem Morgen vor allem in Ostsachsen und dem Erzgebirge stürmischer werden kann. Sogenannter Böhmischer Wind aus Süd bis Südost zieht über die Gebiete mit teilweise Geschwindigkeiten von bis zu 60 km/h. Zum Abend hin lässt er dann nach.

Die Höchstwerte liegen bei 15 bis maximal 18 Grad, im Bergland bei 10 bis maximal 15 Grad.

In der Nacht zu Dienstag ziehen dichte Wolken über den Nachthimmel, es bleibt aber trocken. Die Temperaturen sinken auf 6 bis 0 Grad, regional ist in Bodennähe leichter Frost möglich. Aus südlicher Richtung weht im Bergland und in Ostsachsen mäßiger Wind.