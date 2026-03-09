Nächstes Hoch zieht über Sachsen: Doch wie lange hält sich der Vor-Frühling?
Leipzig - Ein Hochdruckgebiet sorgt in Sachsen auch in dieser Woche wieder für frühlingshaftes mildes Wetter. Doch zur Wochenmitte hin wird es allmählich etwas kühler.
Die neue Woche startete in Sachsen am Montagmorgen erst mal mit leichtem Frost und Temperaturen leicht unter dem Gefrierpunkt. Im Tagesverlauf wird es dann heiter, am Nachmittag können sich Quellwolken bilden. Es bleibt aber trocken.
Die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig berichten, dass es ab dem Morgen vor allem in Ostsachsen und dem Erzgebirge stürmischer werden kann. Sogenannter Böhmischer Wind aus Süd bis Südost zieht über die Gebiete mit teilweise Geschwindigkeiten von bis zu 60 km/h. Zum Abend hin lässt er dann nach.
Die Höchstwerte liegen bei 15 bis maximal 18 Grad, im Bergland bei 10 bis maximal 15 Grad.
In der Nacht zu Dienstag ziehen dichte Wolken über den Nachthimmel, es bleibt aber trocken. Die Temperaturen sinken auf 6 bis 0 Grad, regional ist in Bodennähe leichter Frost möglich. Aus südlicher Richtung weht im Bergland und in Ostsachsen mäßiger Wind.
Zum Wochenstart bleibt es mild, ab Donnerstag kommt Regen
Am Dienstag ist der Himmel bedeckt und nur teilweise scheint die Sonne. Aus Südwesten kommend zieht schwacher bis mäßiger Wind über den Freistaat, der am Mittag vorübergehend auf West dreht. Die Temperaturen liegen zwischen 15 und 18 Grad bzw. 12 und 15 Grad im Bergland.
In der Nacht zu Mittwoch ist der Himmel klar bei Tiefstwerten zwischen 6 und 1 Grad. In Bodennähe ist erneut Frost möglich.
Der Mittwoch bringt einen Mix aus Sonne und Wolken. Gebietsweise könnten einige Regentropfen fallen. Im Tagesverlauf frischt der Wind auf und lokal kann es zu Windböen kommen. Die Höchstwerte liegen bei 15 bis 18 Grad und 11 bis 15 Grad im Bergland.
Donnerstagnacht ziehen von Westen dichte Wolken auf, die Regen bringen. Die Temperaturen liegen bei 6 bis 2 Grad. Auf dem Fichtelberg kann es stürmisch werden.
Der Regen der Nacht zieht sich bis in den Morgen. Danach lockert die Wolkendecke aber auf und Sonne und Quellwolken wechseln sich ab. Mäßiger bis frischer Wind weht über Sachsen und die Höchstwerte fallen etwas ab und erreichen maximal 14 Grad bzw. 12 Grad im Bergland.
Vorsichtige Prognosen für das Wochenende sprechen davon, dass die Temperaturen noch weiter sinken können und eventuell weiterhin Regen fällt.
Titelfoto: Bildmontage: David Hammersen/dpa; Screenshot/wetteronline.de