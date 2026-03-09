Nächstes Hoch zieht über Sachsen: Doch wie lange hält sich der Vor-Frühling?

Das Wetter in Sachsen wird in dieser Woche mild. Teilweise ziehen Windböen, Regenschauer und dichtere Wolken durch. Ab Donnerstag wird es kühler.

Von Tamina Porada

Leipzig - Ein Hochdruckgebiet sorgt in Sachsen auch in dieser Woche wieder für frühlingshaftes mildes Wetter. Doch zur Wochenmitte hin wird es allmählich etwas kühler.

Überall in Sachsen sprießen schon die Frühblüher.
Überall in Sachsen sprießen schon die Frühblüher.  © Bildmontage: David Hammersen/dpa; Screenshot/wetteronline.de

Die neue Woche startete in Sachsen am Montagmorgen erst mal mit leichtem Frost und Temperaturen leicht unter dem Gefrierpunkt. Im Tagesverlauf wird es dann heiter, am Nachmittag können sich Quellwolken bilden. Es bleibt aber trocken.

Die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig berichten, dass es ab dem Morgen vor allem in Ostsachsen und dem Erzgebirge stürmischer werden kann. Sogenannter Böhmischer Wind aus Süd bis Südost zieht über die Gebiete mit teilweise Geschwindigkeiten von bis zu 60 km/h. Zum Abend hin lässt er dann nach.

Die Höchstwerte liegen bei 15 bis maximal 18 Grad, im Bergland bei 10 bis maximal 15 Grad.

Sonne über NRW: Doch der Blick in die nächsten Tage überrascht
Wetter Deutschland Sonne über NRW: Doch der Blick in die nächsten Tage überrascht

In der Nacht zu Dienstag ziehen dichte Wolken über den Nachthimmel, es bleibt aber trocken. Die Temperaturen sinken auf 6 bis 0 Grad, regional ist in Bodennähe leichter Frost möglich. Aus südlicher Richtung weht im Bergland und in Ostsachsen mäßiger Wind.

Zum Wochenstart bleibt es mild, ab Donnerstag kommt Regen

Spaziergänge, zum Beispiel wie hier an der Elbe, kann man auch diese Woche wieder planen.
Spaziergänge, zum Beispiel wie hier an der Elbe, kann man auch diese Woche wieder planen.  © Sebastian Kahnert/dpa

Am Dienstag ist der Himmel bedeckt und nur teilweise scheint die Sonne. Aus Südwesten kommend zieht schwacher bis mäßiger Wind über den Freistaat, der am Mittag vorübergehend auf West dreht. Die Temperaturen liegen zwischen 15 und 18 Grad bzw. 12 und 15 Grad im Bergland.

In der Nacht zu Mittwoch ist der Himmel klar bei Tiefstwerten zwischen 6 und 1 Grad. In Bodennähe ist erneut Frost möglich.

Der Mittwoch bringt einen Mix aus Sonne und Wolken. Gebietsweise könnten einige Regentropfen fallen. Im Tagesverlauf frischt der Wind auf und lokal kann es zu Windböen kommen. Die Höchstwerte liegen bei 15 bis 18 Grad und 11 bis 15 Grad im Bergland.

Nach Sonne satt: Ziehen jetzt Regen und Sturm durch Sachsen-Anhalt?
Wetter Deutschland Nach Sonne satt: Ziehen jetzt Regen und Sturm durch Sachsen-Anhalt?

Donnerstagnacht ziehen von Westen dichte Wolken auf, die Regen bringen. Die Temperaturen liegen bei 6 bis 2 Grad. Auf dem Fichtelberg kann es stürmisch werden.

Der Regen der Nacht zieht sich bis in den Morgen. Danach lockert die Wolkendecke aber auf und Sonne und Quellwolken wechseln sich ab. Mäßiger bis frischer Wind weht über Sachsen und die Höchstwerte fallen etwas ab und erreichen maximal 14 Grad bzw. 12 Grad im Bergland.

Vorsichtige Prognosen für das Wochenende sprechen davon, dass die Temperaturen noch weiter sinken können und eventuell weiterhin Regen fällt.

Titelfoto: Bildmontage: David Hammersen/dpa; Screenshot/wetteronline.de

Mehr zum Thema Wetter Deutschland: