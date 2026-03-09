Nach Sonne satt: Ziehen jetzt Regen und Sturm durch Sachsen-Anhalt?

Magdeburg - Nach tagelangem Sonnenschein muss sich Sachsen-Anhalt in dieser Woche kurzzeitig auf Regen einstellen. Auf dem Brocken ( Harz ) wird es zudem stürmisch.

Der Montag startet meist heiter und etwas trüb. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) können sich bei Werten zwischen 15 und 18 Grad am Nachmittag erste Quellwolken bilden. Über den Tag hinweg bleibt es jedoch trocken.

In der Nacht auf Dienstag sinken die Temperaturen bis auf 0 Grad. In der Altmark kann es zudem Frost bei bis zu -2 Grad geben.

Ein Sonne-Wolken-Mix wird am Dienstag erwartet. Bei Höchsttemperaturen zwischen 14 und 18 Grad bleibt es meist trocken. Am Abend und in der Nacht werden keine Niederschläge erwartet. Auf dem Brocken wird es jedoch stürmisch.

Am Mittwoch wird es etwas ungemütlich. Neben Wolken zieht auch örtlicher Regen auf. Bei Höchstwerten bis 17 Grad kann es lokal Windböen geben. Auf dem Brocken machen sich Sturmböen breit.