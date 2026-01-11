Minus 20 Grad und bis zu 40 Zentimeter Schnee: Harte Winterzeit in Thüringen
Von Marie-Hélèn Frech, Christian Rüdiger
Erfurt - Die Menschen in Thüringen können sich am Sonntag auf klirrende Kälte und einen strahlend blauen Himmel einstellen.
Bei Höchsttemperaturen zwischen -7 und -3 Grad wird es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zum Wochenausklang im Tagesverlauf sonnig und es bleibt niederschlagsfrei.
Bei Schneehöhen von bis zu 40 Zentimetern lädt der Thüringer Wald zum Winterausflug ein: Rund 653 Kilometer Langlaufstrecken sind präpariert sowie 25 Rodelhänge und 45 Winterwanderwege.
Außerdem sind acht Lifte geöffnet, wie der Regionalverbund Thüringer Wald mitteilte.
In der Nacht zu Montag soll es nochmal richtig eisig werden. Es werden Tiefstwerte zwischen -9 und -15 Grad, lokal sogar bis zu -20 Grad erwartet.
Zum Start der neuen Woche geht der DWD zunächst von zeitweise Schneefall aus, der in Regen übergeht. Die Temperaturen sollen auf -2 bis 2 Grad steigen. Gefrierender Regen kann gebietsweise Glatteis bilden. Auch Unwetter sei möglich.
Titelfoto: Michael Reichel/dpa