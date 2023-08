Mit Starkregen, Hagel und Sturm: Unwetter kommen auf Sachsen zu

Am Wochenende muss in Sachsen wieder mit Gewittern gerechnet werden. © Bernd März/dpa

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, geht es bereits am Freitag mit Blitz und Donner los.

So müsse ab den Nachmittagsstunden mit Gewittern gerechnet werden - auch Starkregen bis 25 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde, kleinkörniger Hagel und Sturmböen bis 80 Kilometer pro Stunde seien dabei möglich.

Vorsicht: "Engbegrenzt sind auch unwetterartige Entwicklung durch heftigen Starkregen um 35 l/qm wahrscheinlich", hieß es weiter.

Noch dazu wird es mit vorhergesagten Höchstwerten von 28 bis 31 Grad heiß im Freisaat.

Kein Ausgehwetter: In der Nacht zu Samstag könne es weiterhin regnen und krachen. Dazu sinken die Temperaturen den Meteorologen nach auf maximal 19 bis 16 Grad.

Demnach begleiten Schauer und Gewitter die Menschen zunächst auch am Samstag, allerdings darf sich auf einen meist trockenen Abend gefreut werden. Mit erwarteten 23 bis 27 Grad bleibt es zudem warm.

Vor allem im Erzgebirge und in der Oberlausitz könne es in der Nacht zu Sonntag dann aber schon wieder einige Tropfen geben. Bei Tiefstwerten zwischen 16 und 11 Grad kühle es etwas ab - da kann der Ventilator zum Schlafen ausgeschaltet bleiben.

Am Sonntag werde es am Nachmittag in den Bergen wieder nass, das restliche Bundesland gucke bei maximal 20 bis 23 Grad in einen wolkigen Himmel.