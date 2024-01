Mix aus Wolken und Regen: So düster wird das Wetter in Nordrhein-Westfalen

Köln - Es wird düster in und um Köln : In den kommenden Tagen wartet ein Mix aus Wolken, Regen und Wind auf die Menschen in Nordrhein-Westfalen .

In den kommenden Tagen müssen sich Kölnerinnen und Kölner auf wechselhaftes Wetter und viel Regen einstellen. © Bildmontage: Roberto Pfeil/dpa, wetteronline.de (Screenshot)

Am Donnerstag sei es zunächst stark bewölkt bis bedeckt, prognostizierte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen am Mittwoch.

In der Nacht zu Donnerstag überquere eine Kaltfront NRW. "Morgen in den Frühstunden, bis in den Vormittag hinein, bekommen quasi alle einmal ein bisschen Regen ab", sagte eine Sprecherin.

Die Front ziehe dann aber ab - und dann komme auch mal die Sonne durch. Der restliche Tag sei dann "recht ruhig".

Am Freitag könne es in NRW erneut in der Frühe regnen - aber voraussichtlich eher konzentriert im Nordosten. Gleichzeitig frische der Wind auf.