Nach Frühlingswetter in NRW: Am Wochenende braut sich was zusammen

Köln - Nachdem das Thermometer in Nordrhein-Westfalen in dieser Woche bereits auf frühlingshafte 20 Grad gestiegen ist, kündigt sich zum Wochenende nasses - und vor allem deutlich kühleres - Wetter an.

Die Sonne lässt sich laut Wetter-Prognose an diesem Wochenende nicht blicken - dafür kann es örtlich zu Gewittern kommen. © TAG24

Am Mittwoch saßen die Menschen vielerorts noch bei feinstem Sonnenschein und warmem T-Shirt-Wetter auf den Straßen und genossen den Frühlingstag in vollen Zügen, damit ist an diesem Wochenende jedoch Schluss.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) ankündigte, wird es am Freitag mit Höchstwerten zwischen 14 und 18 Grad noch mal mild, zum Mittag bahnt sich jedoch Regen an, der sich bis zum Abend allmählich auch in den Südosten des Landes ausbreitet.

Der Samstag startet dann nicht nur stark bewölkt und mit Werten zwischen 5 und 10 Grad auch mit spürbar kühleren Temperaturen, es soll zudem verbreitet regnen. Auch Graupelschauer seien möglich, die sich im Bergland bei etwa 3 Grad teilweise sogar mit Schnee vermischen.

Zudem kündigten die Wetterexperten örtlich kurze Gewitter und teils kräftigen Wind an.

In der Nacht fällt das Thermometer auf Tiefstwerte zwischen 4 und 1 Grad, während es im Bergland bei Werten bis -2 Grad zu Bodenfrost kommen kann. Örtlich herrscht Glättegefahr, so der DWD!