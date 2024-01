Närrisches Wetter hat Überraschungen im Gepäck

Gefeiert wird das 100-jährige Bestehen der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN). Und auch in anderen Städten im Ländle ist die "fünfte Jahreszeit" mit Umzügen, Brauchtumsveranstaltungen, Partys und der Kinderfasnet in vollem Gange.

Dort treffen sich in Weingarten (Landkreis Ravensburg) an diesem Wochenende tausende Narren zu einem großen Fest.

Gerade in Oberschwaben dürften die Höchstwerte demnach bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt liegen.

Kleinere Nebelfelder könnten dem Wetterexperten zufolge am frühen Samstagmorgen lokal für Glätte auf den Straßen sorgen. Streckenweise dürfte es glatt werden. Überfrierende Nässe sei eher nicht auf den Hauptverkehrsstraßen zu erwarten.

Der Sonntag zeige sich etwas milder mit Höchstwerten von fünf bis acht Grad etwa in Stuttgart, Karlsruhe und am Rhein, so der Meteorologe weiter. "Wir erwarten viel Sonne, und es dürfte weiter trocken bleiben."

Mit einem Wetterumschwung rechnet der DWD am Montag. "Es wird stürmisch", sagte der Experte. Regnerisches und windiges Wetter sei zu erwarten. Auf dem höchsten Berg Baden-Württembergs, dem Feldberg, sei auch mit Orkanböen zu rechnen. Die Temperaturen würden milder werden. Der Experte erwartet Höchstwerte im zweistelligen Bereich.