Nebel legt sich übers Ländle - aber auch viel Sonne möglich

Stuttgart - Wer in diesen Tagen im Südwesten unterwegs ist, kann sich in vielen Regionen auf schönes Herbstwetter einstellen. In den Niederungen gibt es dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge aber vielerorts auch Nebel. Insbesondere Pendlerinnen und Pendler oder alle, die einen Spaziergang planen, sollten also einen prüfenden Blick aus dem Fenster werfen.

In großen Teilen Baden-Württembergs ist am Donnerstag mit Nebel zu rechnen. © Thomas Warnack/dpa

Am Donnerstag soll es in den Niederungen teils längere Zeit trüb bleiben. Nebel und Hochnebel können sich besonders an Rhein, Donau und Bodensee hartnäckig halten.

Ansonsten dürfen sich viele Menschen erneut auf viel Sonne freuen. Niederschlag erwartet der DWD nicht.

Die Höchstwerte liegen unter dem Nebel bei 5 Grad, im Schwarzwald können hingegen bis zu 13 Grad erreicht werden. Der Wind bleibt schwach und kommt aus südlichen Richtungen.

In der Nacht zum Freitag soll es im Bergland nur gering bewölkt sein, während sich sonst Nebel und Hochnebel ausbreiten könnten. Mancherorts sinken die Temperaturen auf minus drei Grad.