Sonne-Regen-Mix in Sachsen-Anhalt, doch dann kommt der Lichtblick

Magdeburg - Es geht bergauf in Sachsen-Anhalt ! Nach wochenlangem trüben Nieselwetter ist das Ende jetzt endlich absehbar. In der kommenden Woche wird es sommerlich.

Alles in Kürze

Ein Ende des Dauerregens in Sachsen-Anhalt ist endlich absehbar! © Bildmontage: Arne Dedert/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Am Montag ziehen die Regenwolken gen Südosten ab, danach bleibt es tagsüber hauptsächlich trocken. Erst am Abend kann es in den westlichen Landesteilen erneut regnen, schreibt der Deutsche Wetterdienst.

Die Temperaturen klettern in die Höhe auf bis maximal 26 Grad. Dazu weht ein mäßiger Wind, in höheren Lagen und besonders auf dem Brocken fegen Sturmböen.

Am Dienstag ist der Süden Sachsen-Anhalts von langanhaltendem, starkem Regen betroffen, während der Norden Sonne genießen darf. Spätestens am Mittwoch ist der Regen dann aber komplett passé und macht die Bahn frei für viel Sonne.

Zum Ende der Woche gibt es dann viel Hoffnung auf ein schönes Sommerwochenende. Der Donnerstag verspricht viel: viel Sonne, kaum Wolken, kein Regen und sommerliche Temperaturen von bis zu 27 Grad.