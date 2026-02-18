Winter bleibt hartnäckig: Schnee und Frost in Thüringen

Thüringen - In Thüringen zeigt sich das Wetter in den kommenden Tagen weiterhin winterlich und unbeständig.

In Thüringen sorgen Schnee, Frost und teils kräftiger Wind in den kommenden Tagen für winterliche Wetterverhältnisse. (Symbolbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/ZB

Der Mittwoch ist stark bewölkt, gebietsweise fällt schauerartiger Schnee. Am Nachmittag lassen die Niederschläge nach, die Höchstwerte liegen zwischen 1 und 3 Grad, im Bergland um -1 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag bleibt es überwiegend wolkig. Im Thüringer Wald sowie im Werratal kann es gegen Morgen leichten Schneefall geben, sonst bleibt es niederschlagsfrei. Die Temperaturen sinken auf -2 bis -4 Grad, im oberen Bergland bis -6 Grad.

Am Donnerstag hält sich eine dichte Wolkendecke. Im Südwesten schneit es weiter. Die Temperaturen bewegen sich zwischen -1 und 1 Grad, im Bergland um -2 Grad. Besonders im Thüringer Wald sind Windböen, vereinzelt auch stürmische Böen möglich.

In der Nacht zum Freitag lockert die Bewölkung auf, zeitweise wird es klar. Es bleibt trocken, aber kalt: Die Tiefstwerte liegen zwischen -6 und -8 Grad, im Bergland sowie über Schnee örtlich sogar bei -13 Grad.