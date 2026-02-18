Winter bleibt hartnäckig: Schnee und Frost in Thüringen
Thüringen - In Thüringen zeigt sich das Wetter in den kommenden Tagen weiterhin winterlich und unbeständig.
Der Mittwoch ist stark bewölkt, gebietsweise fällt schauerartiger Schnee. Am Nachmittag lassen die Niederschläge nach, die Höchstwerte liegen zwischen 1 und 3 Grad, im Bergland um -1 Grad.
In der Nacht zum Donnerstag bleibt es überwiegend wolkig. Im Thüringer Wald sowie im Werratal kann es gegen Morgen leichten Schneefall geben, sonst bleibt es niederschlagsfrei. Die Temperaturen sinken auf -2 bis -4 Grad, im oberen Bergland bis -6 Grad.
Am Donnerstag hält sich eine dichte Wolkendecke. Im Südwesten schneit es weiter. Die Temperaturen bewegen sich zwischen -1 und 1 Grad, im Bergland um -2 Grad. Besonders im Thüringer Wald sind Windböen, vereinzelt auch stürmische Böen möglich.
In der Nacht zum Freitag lockert die Bewölkung auf, zeitweise wird es klar. Es bleibt trocken, aber kalt: Die Tiefstwerte liegen zwischen -6 und -8 Grad, im Bergland sowie über Schnee örtlich sogar bei -13 Grad.
Der Freitag startet heiter bis wolkig, ehe zum Abend von Westen her dichtere Bewölkung und neuer Schneefall aufziehen. Die Temperaturen erreichen 0 bis 2 Grad, im Bergland etwa -1 Grad.
