Eiszeit in Berlin: Glätte und Schnee sorgen weiter für Chaos auf den Straßen

Berlin - Berlin und Brandenburg bleiben fest im Griff des Winters: Tagsüber pendeln die Temperaturen um den Gefrierpunkt, in der Nacht wird es teils deutlich frostig.

Die Autofahrer in Berlin und Brandenburg müssen sich weiterhin auf glatte Straßen einstellen. (Symbolbild) © Carsten Koall/dpa

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor allem am Mittwochmorgen vor rutschigen Straßen und Wegen. Zudem muss mit bis zu zwei Zentimetern Neuschnee bis 9 Uhr gerechnet werden.

Im Tagesverlauf steigen die Temperaturen auf minus zwei bis maximal plus einen Grad. In der Nacht zum Donnerstag bleibt es trocken. Die Temperaturen fallen auf eisige minus fünf bis minus elf Grad.

Am Donnerstag lockern die Wolken immer wieder auf, und die Sonne kommt zeitweise heraus. Die Höchstwerte klettern auf etwa minus ein bis plus ein Grad.

In der Nacht zum Freitag sinken die Temperaturen erneut stark, und es wird bitterkalt mit minus sieben bis minus neun Grad.